Кадровий дефіцит у судах – як у ДСА пропонують рятувати судову систему

У Державній судовій адміністрації заявили про гостру нестачу кадрів у місцевих судах і запропонували механізм диференційованого підвищення зарплат для стабілізації ситуації.

Питання нестачі працівників в апаратах місцевих судів залишається одним із ключових викликів для судової системи України. У Державній судовій адміністрації зазначають, що низький рівень фінансування та неконкурентні зарплати призводять до відтоку кваліфікованих фахівців і створюють ризики для безперервності здійснення правосуддя.

У ДСА нагадали, що одним із етапів стабілізації кадрової ситуації стало впровадження системи оплати праці на основі класифікації посад, яке завершили на початку 2024 року.

Крім того, у березні 2025 року було ухвалено закон №4282-ІХ, який запровадив єдині підходи до регулювання оплати праці держслужбовців, посилив роль посадового окладу та обмежив необґрунтовані виплати.

Для подальшого вирішення проблеми ДСА розробила проєкт постанови уряду, який передбачає запровадження додаткового коефіцієнта підвищення окладів працівників апаратів місцевих загальних судів залежно від фактичного навантаження.

Перелік таких судів планують щоквартально затверджувати за погодженням із Вищою радою правосуддя.

Запропоновано такі коефіцієнти:

1,2 — якщо навантаження перевищує норму на 20%;

1,3 — якщо перевищення становить 100%;

1,4 — якщо навантаження перевищує норму на 200%.

Фінансування цих виплат у 2026 році пропонують здійснювати за рахунок коштів спеціального фонду держбюджету.

За даними ДСА, у Вищій раді правосуддя підтримали ініціативу ДСА, зазначивши, що вона може частково зменшити дисбаланс в оплаті праці та зміцнити кадровий потенціал судів.

Водночас у висновку ВРП йдеться, що цей механізм має бути частиною поетапного та комплексного вдосконалення системи оплати праці в органах правосуддя.

У ДСА підкреслили, що ці заходи є складовою виконання Дорожньої карти з питань верховенства права, яка визначає необхідні зміни для вступу України до Європейського Союзу.

Вища рада правосуддя вже направила до Кабінету Міністрів звернення з проханням підтримати відповідний проєкт постанови.

