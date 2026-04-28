Кадровый дефицит в судах – как в ГСА предлагают спасти судебную систему

В Государственной судебной администрации заявили об острой нехватке кадров в местных судах и предложили механизм дифференцированного повышения зарплат для стабилизации ситуации.

Вопрос нехватки сотрудников в аппаратах местных судов остается одним из ключевых вызовов для судебной системы Украины. В Государственной судебной администрации отмечают, что низкий уровень финансирования и неконкурентоспособные зарплаты приводят к оттоку квалифицированных специалистов и создают риски для непрерывности осуществления правосудия.

В ГСА напомнили, что одним из этапов стабилизации кадровой ситуации стало внедрение системы оплаты труда на основе классификации должностей, которое завершили в начале 2024 года.

Кроме того, в марте 2025 года был принят закон №4282-ІХ, который ввел единые подходы к регулированию оплаты труда госслужащих, усилил роль должностного оклада и ограничил необоснованные выплаты.

Для дальнейшего решения проблемы ГСА разработала проект постановления правительства, который предусматривает введение дополнительного коэффициента повышения окладов работников аппаратов местных общих судов в зависимости от фактической нагрузки.

Перечень таких судов планируется утверждать ежеквартально по согласованию с Высшим советом правосудия.

Предложены следующие коэффициенты:

1,2 — если нагрузка превышает норму на 20%;

1,3 — если превышение составляет 100%;

1,4 — если нагрузка превышает норму на 200%.

Финансирование этих выплат в 2026 году предлагается осуществлять за счет средств специального фонда госбюджета.

По данным ГСА, в Высшем совете правосудия поддержали инициативу ГСА, отметив, что она может частично уменьшить дисбаланс в оплате труда и укрепить кадровый потенциал судов.

В то же время в заключении ВСП говорится, что этот механизм должен быть частью поэтапного и комплексного совершенствования системы оплаты труда в органах правосудия.

В ГСА подчеркнули, что эти меры являются составной частью выполнения «Дорожной карты» по вопросам верховенства права, которая определяет необходимые изменения для вступления Украины в Европейский Союз.

Высший совет правосудия уже направил в Кабинет Министров обращение с просьбой поддержать соответствующий проект постановления.

