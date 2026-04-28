Кадровый дефицит в судах – как в ГСА предлагают спасти судебную систему
Вопрос нехватки сотрудников в аппаратах местных судов остается одним из ключевых вызовов для судебной системы Украины. В Государственной судебной администрации отмечают, что низкий уровень финансирования и неконкурентоспособные зарплаты приводят к оттоку квалифицированных специалистов и создают риски для непрерывности осуществления правосудия.
В ГСА напомнили, что одним из этапов стабилизации кадровой ситуации стало внедрение системы оплаты труда на основе классификации должностей, которое завершили в начале 2024 года.
Кроме того, в марте 2025 года был принят закон №4282-ІХ, который ввел единые подходы к регулированию оплаты труда госслужащих, усилил роль должностного оклада и ограничил необоснованные выплаты.
Для дальнейшего решения проблемы ГСА разработала проект постановления правительства, который предусматривает введение дополнительного коэффициента повышения окладов работников аппаратов местных общих судов в зависимости от фактической нагрузки.
Перечень таких судов планируется утверждать ежеквартально по согласованию с Высшим советом правосудия.
Предложены следующие коэффициенты:
- 1,2 — если нагрузка превышает норму на 20%;
- 1,3 — если превышение составляет 100%;
- 1,4 — если нагрузка превышает норму на 200%.
Финансирование этих выплат в 2026 году предлагается осуществлять за счет средств специального фонда госбюджета.
По данным ГСА, в Высшем совете правосудия поддержали инициативу ГСА, отметив, что она может частично уменьшить дисбаланс в оплате труда и укрепить кадровый потенциал судов.
В то же время в заключении ВСП говорится, что этот механизм должен быть частью поэтапного и комплексного совершенствования системы оплаты труда в органах правосудия.
В ГСА подчеркнули, что эти меры являются составной частью выполнения «Дорожной карты» по вопросам верховенства права, которая определяет необходимые изменения для вступления Украины в Европейский Союз.
Высший совет правосудия уже направил в Кабинет Министров обращение с просьбой поддержать соответствующий проект постановления.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.