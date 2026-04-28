  1. Суд инфо

Кадровый дефицит в судах – как в ГСА предлагают спасти судебную систему

17:44, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Государственной судебной администрации заявили об острой нехватке кадров в местных судах и предложили механизм дифференцированного повышения зарплат для стабилизации ситуации.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос нехватки сотрудников в аппаратах местных судов остается одним из ключевых вызовов для судебной системы Украины. В Государственной судебной администрации отмечают, что низкий уровень финансирования и неконкурентоспособные зарплаты приводят к оттоку квалифицированных специалистов и создают риски для непрерывности осуществления правосудия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ГСА напомнили, что одним из этапов стабилизации кадровой ситуации стало внедрение системы оплаты труда на основе классификации должностей, которое завершили в начале 2024 года.

Кроме того, в марте 2025 года был принят закон №4282-ІХ, который ввел единые подходы к регулированию оплаты труда госслужащих, усилил роль должностного оклада и ограничил необоснованные выплаты.

Для дальнейшего решения проблемы ГСА разработала проект постановления правительства, который предусматривает введение дополнительного коэффициента повышения окладов работников аппаратов местных общих судов в зависимости от фактической нагрузки.

Перечень таких судов планируется утверждать ежеквартально по согласованию с Высшим советом правосудия.

Предложены следующие коэффициенты:

  • 1,2 — если нагрузка превышает норму на 20%;
  • 1,3 — если превышение составляет 100%;
  • 1,4 — если нагрузка превышает норму на 200%.

Финансирование этих выплат в 2026 году предлагается осуществлять за счет средств специального фонда госбюджета.

По данным ГСА, в Высшем совете правосудия поддержали инициативу ГСА, отметив, что она может частично уменьшить дисбаланс в оплате труда и укрепить кадровый потенциал судов.

В то же время в заключении ВСП говорится, что этот механизм должен быть частью поэтапного и комплексного совершенствования системы оплаты труда в органах правосудия.

В ГСА подчеркнули, что эти меры являются составной частью выполнения «Дорожной карты» по вопросам верховенства права, которая определяет необходимые изменения для вступления Украины в Европейский Союз.

Высший совет правосудия уже направил в Кабинет Министров обращение с просьбой поддержать соответствующий проект постановления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ГСА зарплата ВСП

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]