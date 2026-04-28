Конкурс до Львівського апеляційного суду: на одного кандидата очікує співбесіда

ВККС зазначила, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії 28 квітня проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Львівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Якимів Андрій Вікторович набрав 664,03 бала. Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

Щодо Винара Любомира Вікторовича та Білосевич Галини Степанівни відкладено розгляд питання.

Загалом проведено співбесіди з 30 кандидатами: 18 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 6 – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

