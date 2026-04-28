Конкурс в Львовский апелляционный суд: одного кандидата ожидает собеседование

ВККС отметила, что 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии 28 апреля проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей во Львовском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Якимов Андрей Викторович набрал 664,03 балла. Внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Относительно Винара Любомира Викторовича и Билосевич Галины Степановны рассмотрение вопроса отложено.

Всего проведены собеседования с 30 кандидатами: 18 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 6 — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

