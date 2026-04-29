30 квітня — останній день подання декларацій родинних зв’язків та доброчесності для суддів і кандидатів на посаду судді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України закликала суддів та кандидатів на посаду судді не зволікати з поданням декларацій родинних зв’язків та доброчесності, оскільки останній день їх подання – 30 квітня.

«Ці декларації подаються через офіційний вебсайт Комісії на сторінці «Подати декларації». Із правилами заповнення та подання можна ознайомитись за посиланням», - йдеться у заяві.

Комісія нагадала, що декларація доброчесності подається після подання декларації родинних зв’язків та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

«Кандидатам, які беруть участь у кількох процедурах одночасно, не потрібно подавати окремі щорічні декларації родинних зв’язків та доброчесності для кожної з них, оскільки затверджені форми є універсальними та не потребують зазначення конкретної посади.

У разі виникнення технічних проблем можна звернутися до підтримки: [email protected]», - додали у ВККС.

