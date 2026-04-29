30 апреля — последний день подачи деклараций родственных связей и добросовестности для судей и кандидатов на должность судьи

Высшая квалификационная комиссия судей Украины призвала судей и кандидатов на должность судьи не затягивать с подачей деклараций родственных связей и добросовестности, поскольку последний день их подачи — 30 апреля.

«Эти декларации подаются через официальный веб-сайт Комиссии на странице «Подать декларации». С правилами заполнения и подачи можно ознакомиться по ссылке», — говорится в заявлении.

Комиссия напомнила, что декларация добросовестности подается после подачи декларации родственных связей и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

«Кандидатам, которые участвуют в нескольких процедурах одновременно, не нужно подавать отдельные ежегодные декларации родственных связей и добросовестности для каждой из них, поскольку утвержденные формы являются универсальными и не требуют указания конкретной должности.

В случае возникновения технических проблем можно обратиться в поддержку: [email protected]», — добавили в ВККС.

