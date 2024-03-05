Мати неповнолітньої хотіли притягнути до адмінвідповідальності за те, що її донька пила алкоголь у барі: що вирішив суд

Суд вирішив, що доказів, які б доводили факт неналежного виконання матір’ю батьківських обов’язків, у матеріалах справи немає.

Апеляційний суд скасував постанову Хмельницького міськрайонного суду про притягнення жительки Хмельниччини до адміністративної відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов’язків та закрив провадження у справі через відсутність у діях жінки складу адмінправопорушення.

Місцевий суд встановив, що у листопаді 2023 року жінка ухилилася від виконання батьківських обов’язків, передбачених статтею 150 Сімейного кодексу України, унаслідок чого її неповнолітня донька була у кафе-барі без супроводу дорослих та пила алкогольний напій.

Суд визнав матір винною за частиною 1 статті 184 КУпАП, проте закрив провадження у справі у зв’язку із закінченням строків накладення стягнення. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Її захисниця подала апеляційну скаргу з проханням скасувати постанову та закрити провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Вона вказала, що у протоколі про адмінправопорушення не зазначено, в чому саме полягало ухилення від виконання обов`язків, які обов`язки, передбачені ст. 150 Сімейного Кодексу, вона не виконала.

Апеляційний суд погодився: доказів, які б доводили факт неналежного виконання матір’ю батьківських обов`язків, у матеріалах справи немає.

ХАС звернув увагу, що диспозиція статті 184 КУпАП є бланкетною і той, хто складає протокол про правопорушення, зобов`язаний зазначити в ньому закон/норму закону, яку порушила особа, щодо якої складено протокол.

«Таким чином, ухиленням від виконання батьківських обов`язків не повинна вважатися будь-яка дія, а вважатиметься невиконання обов`язків, чітко передбачених законодавством, і лише тих, які стосуються забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання дітей», – констатував суд.

Суддя зауважила, що про батьківські обов`язки, зокрема, йдеться у статтях 150 і 180 Сімейного кодексу України та у ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства». Однак у протоколі про адміністративне правопорушення не зазначено, яким саме чином мати дівчинки не виконувала свої батьківські обов`язки, у чому це проявилося і чим конкретно підтверджено.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/29930/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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