Мать несовершеннолетней хотели привлечь к админответственности за то, что ее дочь пила алкоголь в баре: что решил суд

Суд решил, что доказательств, обосновавших факт ненадлежащего выполнения матерью родительских обязанностей, в материалах дела нет.

Апелляционный суд отменил постановление Хмельницкого горрайонного суда о привлечении жительницы Хмельнитчины к административной ответственности за уклонение от исполнения родительских обязанностей и закрыл производство по делу из-за отсутствия в действиях женщины состава админправонарушения.

Местный суд установил, что в ноябре 2023 года женщина уклонилась от выполнения родительских обязанностей, предусмотренных статьей 150 Семейного кодекса Украины, в результате чего ее несовершеннолетняя дочь была в кафе без сопровождения взрослых и пила алкогольный напиток.

Суд признал мать виновной по части 1 статьи 184 КУоАП, однако закрыл производство по делу в связи с истечением сроков наложения взыскания. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Ее защитница подала апелляционную жалобу с просьбой отменить постановление и закрыть производство за неимением состава административного правонарушения. Она указала, что в протоколе об админправонарушениях не указано, в чем именно заключалось уклонение от исполнения обязанностей, какие обязанности, предусмотренные ст. 150 Семейного Кодекса она не выполнила.

Апелляционный суд согласился: доказательств, доказывающих факт ненадлежащего исполнения матерью родительских обязанностей, в материалах дела нет.

ХАС обратил внимание, что диспозиция статьи 184 КУоАП бланкетна и тот, кто составляет протокол о правонарушении, обязан указать в нем закон/норму закона, которую нарушило лицо, в отношении которого составлен протокол.

«Таким образом, уклонением от исполнения родительских обязанностей не должно считаться какое-либо действие, а будет считаться неисполнение обязанностей, четко предусмотренных законодательством, и только тех, которые касаются обеспечения необходимых условий жизни, обучения и воспитания детей», – констатировал суд.

Судья отметила, что о родительских обязанностях, в частности, говорится в статьях 150 и 180 Семейного кодекса Украины и ст. 12 Закона Украины "Об охране детства". Однако в протоколе об административном правонарушении не указано, каким образом мать девочки не выполняла свои родительские обязанности, в чем это проявилось и чем конкретно подтверждено.

С постановлением апелляционного суда по делу №686/29930/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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