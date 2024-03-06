На Хмельниччині УПЦ МП має повернути державі церкву-фортецю: деталі справи

Як стало відомо, церква-фортеця потерпає від проведення незаконних робіт, самовільної заміни конструкцій та елементів.

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У Хмельницькому апеляційному суді підтвердили законність рішення про повернення державі церкви-фортеці у селі Сутківці. Про це повідомляє пресслужба суду.

Усунути перешкоди державі в особі Хмельницької РДА у користуванні об`єктом державної форми власності – Церквою-фортецею у с. Сутківці Хмельницької області та повернути її державі з незаконного фактичного володіння та користування протоієрея Хмельницької єпархії УПЦ шляхом звільнення. Таке рішення Ярмолинецького районного суду Хмельницької області залишив без змін апеляційний суд. Апеляційну скаргу священника він відхилив.

Хмельницька районна державна адміністрація звернулася до суду з позовом про усунення перешкод у праві користування Церквою-фортецею у серпні 2023 року. Її представник пояснив, що протоієрей Хмельницької єпархії УПЦ користується релігійною спорудою без будь-яких правовстановлюючих документів чи договорів та не реагує на вимоги звільнити приміщення добровільно.

Він звернув увагу, що церква-фортеця у с. Сутківці, XV-XVI ст., входить до списку пам`ятників архітектури національного значення, що перебувають під охороною держави. Однак потерпає від проведення незаконних робіт, самовільної заміни конструкцій та елементів (встановлені металопластикові вікна), не дотримується режим використання пам`ятки архітектури, будівельні роботи здійснюються без погодження з органом охорони культурної спадщини, без проєктної документації, що призводить до втрати її автентичності.

Ярмолинецький районний суд задовольнив позовні вимоги РДА. Уважаючи таке рішення незаконним, священник, відповідач у справі, оскаржив його до апеляційного суду.

Зокрема, вказав на те, що рішенням виконавчого комітету Ярмолинецької ради народних депутатів № 836 від 20.04.1989 р. було задоволено заяви вірян сіл Сутківці та Шарівка про реєстрацію руських православних церков і передано їм культові приміщення, у тому числі церкви-фортеці в с. Сутківці. З того часу віряни с. Сутківці (з 1991 року як члени Релігійної громади Свято-Покровської парафії с. Сутківці Ярмолинецького району Хмельницької єпархії Української православної церкви) посильно піклуються про Свято-Покровську церкву: охороняють, запобігають руйнуванню, ремонтують, використовують за призначенням – для богослужінь.

Колегія суддів ХАС відхилила такі доводи апелянта. Зазначила, що у рішенні виконкому ради народних депутатів, на яке він посилається, не вказано, що вірянам передано саме церкву-фортецю у с. Сутківці. До того ж культові споруди передавалися без зазначення конкретних фізичних, юридичних осіб чи релігійних організацій, що зареєстровані у встановленому порядку.

Також апеляційний суд зауважив, що рішення від 1989 року було прийняте до проголошення незалежності Держави Україна, яка зараз в особі Хмельницької РДА є власником спірного нерухомого майна.

«У зв`язку з цим відповідно до вимог ЦК України саме власник майна на даний час володіє майном, має право ним користуватись та на відповідних правових підставах, угодах може передавати спірне нерухоме майно в користування інших осіб. Однак відповідач не надав суду доказів, що він уклав з Хмельницькою РДА будь-які правочини на користування майном чи отримав згоду власника на таке користування, а тому в нього відсутні правові підстави користуватись церквою», – констатував ХАС.

Колегія суддів також звернула увагу, що у с. Сутківці на сьогодні є дві релігійні громади (постанова Великої Палати Верховного Суду від 06 квітня 2021 року у справі №910/10011/19), які можуть звернутися до власника церкви з проханням про надання дозволу на користування.

З постановою апеляційного суду у справі №689/2030/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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