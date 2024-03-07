Оформляла ухилянтам фейкові «групи інвалідності»: на Харківщині викрили посадовицю лікарні

Підозрювана діяла у змові з реєстраторкою медичної обласної МСЕК.

На Харківщині правоохоронні органи повідомили про підозру заступниці директора з експертизи тимчасової непрацездатності однієї з центральних районних лікарень Харківської області за фактом службового підроблення.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, підозрювана вносила завідомо недостовірні відомості до медичної документації пацієнтів. Зокрема встановлено, що у березні минулого року зловмисниця, достовірно знаючи, що чоловік, який до неї звернувся, не проходив жодних медичних оглядів, внесла до офіційного документа неправдиві дані про результати огляду «хворого» у «Направленні на медико-соціальну-експертну комісію (МСЕК)».

У подальшому цей документ став підставою для складання комісією КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» довідки про встановлення чоловіку ІІ групи інвалідності.

Встановлено, що підозрювана діяла у змові з реєстраторкою медичної обласної МСЕК №4 КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи», до якої безпосередньо і звертались клієнти для оформлення фейкової «групи інвалідності» під ключ. Саме вона за гроші організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини. У подальшому це сприяло тому, що клієнти — чоловіки призовного віку — ухилялись від мобілізації або виїжджали за кордон.

Наразі встановлюється повне коло осіб, які завдяки підозрюваній безпідставно отримали довідки про інвалідність.

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