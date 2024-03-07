У Києві водій машини автошколи з інструктором проїхав на червоний сигнал світлофора: хто отримав штраф

Інструктор з водіння під час практичного заняття з майбутнім водієм не був уважним та допустив порушення ПДР.

У Дарницькому районі Києва водій автомобіля однієї з автошкол проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці розшукали транспортний засіб та встановили водія.

У поліції зазначили, що інструктор з водіння під час практичного заняття з майбутнім водієм не був уважним та допустив порушення ПДР. На чоловіка постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП та провели з ним профілактичну бесіду.

Про подію поліцейські повідомили керівництво автошколи.

У поліції нагадали, що відповідно до загальних положень ПДР, під час навчальної їзди водієм є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі.

Раніше ми писали, що у Києві п’яний водій намагався втекти від поліції.

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