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Як отримати статус члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України

23:39, 6 березня 2024
Рішення про надання статусу приймається органами соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання у місячний строк з дати подання документів.
Як отримати статус члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України
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Членам сімей загиблих Захисників чи Захисниць України для захисту їх прав та отримання передбачених законом  виплат і пільг необхідно мати відповідний статус. Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив, як отримати статус члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Кому надається статус

  • сім’ям осіб, які добровільно забезпечували (добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;
  • сім’ям осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу військових формувань та правоохоронних органів;
  • сім’ям осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу військових формувань та правоохоронних органів;
  • сім’ям військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії та інших військових та правоохороних органів;
  • сім’ям працівників підприємств, установ і організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;
  • сім’ям осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Якщо особи, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

Повний перелік осіб, яким надається статус члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України можна переглянути у п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 740 від 23 вересня 2015 р. “Про затвердження Порядку надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України”

Хто належить до членів сімей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) Захисників чи Захисниць

  • утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;
  • батьки;
  • один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
  • діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
  • діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
  • діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Куди подати документи для отримання статусу

Для отримання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, ім необхідно звернутися до підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради з заявою та відповідними документами.

Загальний перелік документів для надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України

  • свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;
  • копія договору про провадження волонтерської діяльності;
  • свідчення командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу), керівника добровольчого формування, завірені печаткою військової частини;
  • довідка (витяг з наказу) керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил;
  • висновок судово-медичної експертизи;
  • рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;
  • документи про безпосереднє виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, книг нарядів, матеріалів спеціальних/службових розслідувань за фактами отримання поранень);
  • клопотання про надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, керівника добровольчого формування, до складу якого входила особа, яка загинула (пропала безвісти) чи померла;
  • постанова штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування;
    контракт добровольця територіальної оборони (копія);
  • довідка видана командиром військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил під безпосереднім керівництвом і контролем якого провадиться діяльність добровольчого формування територіальної громади, за клопотанням командира добровольчого формування територіальної громади;
  • довідка видана Мінветеранів.

Члени сімей військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії та інших військових та правоохороних органів, мають право подати заяву (звернення):

  • в паперовій формі;
  • в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Рішення про надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, приймається органами соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання у місячний строк з дати подання документів.

Рішення органу соціального захисту населення може бути оскаржене в судовому порядку.

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