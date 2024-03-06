«Зливав» ворогу дані про ЗСУ: на Вінниччині прикордонники затримали зрадника-дезертира, фото

39-річний дніпрянин «зливав» інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, а також їх забезпеченість технікою та боєприпасами.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомила, що прикордонники Могилів-Подільського загону затримали неподалік державного кордону військовослужбовця-втікача. Про це повідомила пресслужба відомства.

Під час перевірки його мобільного телефону було виявлено телеграм-бот, через який зловмисник спілкувався з російським куратором. Перебуваючи в зоні бойових дій на Донеччині, 39-річний дніпрянин «зливав» інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, а також їх забезпеченість технікою та боєприпасами.

«Зрадник самовільно залишив військову частину та планував незаконно потрапити до Придністровського регіону Молдови, що перебуває під контролем росії», - зазначають прикордонники.

У відомстві додають, аби не привертати до себе уваги, прямував у військовому однострої. При собі у нього не було жодних документів, що свідчили б про законність перебування поза межами підрозділу.

Зловмисника передано представникам УСБУ У Вінницькій області. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану» та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування.

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