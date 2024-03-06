Голосіївський районний суд Києва тимчасово отримає трьох суддів

Перша палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів 6 березня внесла у Вищу раду правосуддя подання з рекомендацією про тимчасове відрядження у склад Голосіївського районного суду міста Києва трьох суддів:
судді Миронівського районного суду Київської області Андрія Гаврищука
судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вікторії Коваль
судді Краматорського міського суду Донецької області Алесі Митрофанової
Строк відрядження зазначених суддів у склад Голосіївського районного суду міста Києва – 1 рік.
Нагадаємо, що 22 лютого 2024 року головою Голосіївського районного суду міста Києва обрано суддю Вікторію Хоменко.
Автор В’ячеслав Хрипун
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