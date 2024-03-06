Голосіївський районний суд Києва тимчасово отримає трьох суддів

Судді з судів Київської, Донецької та Хмельницької областей будуть відряджені на 1 рік.

Перша палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів 6 березня внесла у Вищу раду правосуддя подання з рекомендацією про тимчасове відрядження у склад Голосіївського районного суду міста Києва трьох суддів:

судді Миронівського районного суду Київської області Андрія Гаврищука

судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вікторії Коваль

судді Краматорського міського суду Донецької області Алесі Митрофанової

Строк відрядження зазначених суддів у склад Голосіївського районного суду міста Києва – 1 рік.

Нагадаємо, що 22 лютого 2024 року головою Голосіївського районного суду міста Києва обрано суддю Вікторію Хоменко.

Автор В’ячеслав Хрипун

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