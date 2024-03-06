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  1. В Україні

Хто може бути представником у виконавчому провадженні: роз’яснення

19:16, 6 березня 2024
Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник.
Хто може бути представником у виконавчому провадженні: роз’яснення
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадує, хто може бути представником у виконавчому провадженні.

Виконавче провадження – це виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку що регламентується Законом України «Про виконавче провадження» та Конституцією України.

Сторонами виконавчого провадження є стягувач (той, кому належить виконати рішення) та боржник (той, хто зобов'язаний виконати рішення).

Кожна сторона може самостійно брати участь у ньому або доручити це представнику.

Отже, у виконавчому провадженні представники можуть бути різні особи, які мають відповідне повноваження та право діяти від імені іншої особи, а ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження можуть лише сторони та представники цього провадження.

Такими представниками у виконавчому провадженні можуть бути:

  • адвокат у разі коли боржник або кредитор віддав своє повноваження адвокатові, він може виступати як їх представник у виконавчому провадженні;
  • повірений - це особа, якій боржник або кредитор надав повноваження на виконання певних дій у виконавчому провадженні;
  • представник юридичної особи коли стороною виконавчого провадження є юридична особа (наприклад, компанія або організація), її інтереси може представляти уповноважена особа;
  • особа, яка має довіреність, якщо фізична або юридична особа надала довіреність іншій особі на виконання певних дій у виконавчому провадженні, ця особа може виступати як їх представник;
  • представник державного органу у випадку, коли стороною виконавчого провадження є державний орган чи установа, її інтереси може представляти уповноважений представник цього органу.

Ці особи мають право діяти від імені іншої особи та представляти її інтереси у виконавчому провадженні відповідно до законодавства та наданих повноважень.

Що таке ЄДР?

Єдиний реєстр боржників – це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майн. Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників (ЄДР).

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