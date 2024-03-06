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  1. У світі

Ірландія збирається скоротити виплати українським біженцям

18:00, 6 березня 2024
Ірландія розглядає зменшення соціальної підтримки українським біженцям, які мешкають у державному житлі.
Ірландія збирається скоротити виплати українським біженцям
Джерело фото: AP
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Уряд Ірландії розглядає можливість скорочення виплат для українців, які проживають у державному житлі. Про це повідомила міністр соціального захисту країни Хізер Хамфріс.

Причиною такого рішення стала зміна ситуації з біженцями, повідомляє Irish Independent. Хамфріс зауважила, що прибуття значної кількості біженців до Ірландії через високу соціальну підтримку порівняно з іншими країнами вимагає перегляду системи виплат.

За новими планами уряду, новоприбулим українським біженцям будуть обмежені виплати до 38,80 євро на тиждень та період перебування у державному житлі до 90 днів. Однак ці обмеження не стосуватимуться тих, хто вже має право на безстрокове проживання та отримує високі виплати.

Міністр зауважила, що умови, які надавалися українським біженцям два роки тому, більше не є прийнятними. Вона підкреслила, що Ірландія не може залишатися привабливішою для біженців, ніж інші європейські країни.

«Я знаю, що в Україні триває війна, але ситуація дещо інша, ніж в якій біженці були два роки тому. Нам потрібно переглянути це рішення. Вони їхали в Європу, а потім ми були другим пунктом призначення. Ми не хочемо, щоб ця країна була привабливішою за будь-яку іншу європейську країну», - підкреслила міністр.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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