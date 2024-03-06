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  1. В мире

Ирландия собирается сократить выплаты украинским беженцам

18:00, 6 марта 2024
Ирландия рассматривает уменьшение социальной поддержки украинским беженцам, проживающим в государственном жилье.
Ирландия собирается сократить выплаты украинским беженцам
Источник фото: AP
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Правительство Ирландии рассматривает возможность сокращения выплат для украинцев, проживающих в государственном жилье. Об этом сообщила министр социальной защиты страны Хизер Хамфрис.

Причиной такого решения стало изменение ситуации с беженцами, сообщает Irish Independent. Хамфрис отметила, что прибытие значительного количества беженцев в Ирландию из-за высокой социальной поддержки по сравнению с другими странами требует пересмотра системы выплат.

По новым планам правительства, новоприбывшим украинским беженцам будут ограничены выплаты до 38,80 евро в неделю и период пребывания в государственном жилье до 90 дней. Однако эти ограничения не будут касаться тех, кто уже имеет право на бессрочное проживание и получает высокие выплаты.

Министр отметила, что условия, которые предоставлялись украинским беженцам два года назад, больше не являются приемлемыми. Она подчеркнула, что Ирландия не может оставаться более привлекательной для беженцев, чем другие европейские страны.

"Я знаю, что в Украине продолжается война, но ситуация несколько иная, чем в которой беженцы были два года назад. Нам нужно пересмотреть это решение. Они ехали в Европу, а потом мы были вторым пунктом назначения. Мы не хотим, чтобы эта страна была привлекательнее любой другой европейской страны", - подчеркнула министр.

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