В собственность государства вернут тысячелетнее Городище в Ровенской области

По данным прокуратуры, несмотря на законодательный запрет, решением сельского совета был незаконно передан в частную собственность земельный участок, на котором расположен памятник археологии местного значения.

Фото: Ровенская областная прокуратура

В Ровенской области суд принял решение о возвращении государству земельного участка историко-культурного назначения стоимостью 3,2 млн гривен в урочище «Замок» на окраине села Кунин. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установила прокуратура, несмотря на законодательный запрет, сельский совет незаконно передал в частную собственность физическому лицу земельный участок, где находится памятник археологии местного значения.

Речь идет о Городище, расположенном в урочище «Замок».

В качестве объекта истории и культуры оно находится под особой охраной, а земли под ним могут быть исключительно в собственности государства. В свое время на территории Городища археологи собрали обломки гончарной посуды Х – ХI ст. и ХVII – ХVIII ст.

В настоящее время прокуратура доказала незаконность приватизации земли с историческим памятником. Это решение суда будет способствовать сохранению для последующих поколений бесценных достояний предков как составляющей истории и национального самосознания украинцев.

Меры по фактическому возвращению земли в пользу страны будут приняты после вступления судебного решения в законную силу.

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