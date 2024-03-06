У власність держави повернуть тисячолітнє Городище на Рівненщині

За даними прокуратури, попри законодавчу заборону, рішенням сільської ради було незаконно передано у приватну власність земельну ділянку, на якій розташована пам’ятка археології місцевого значення.

Фото: Рівненська обласна прокуратура

На Рівненщині суд ухвалив рішення про повернення державі земельної ділянки історико-культурного призначення вартістю 3,2 млн гривень в урочищі «Замок» на околиці села Кунин. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як встановила прокуратура, незважаючи на законодавчу заборону, сільська рада незаконно передала у приватну власність фізичній особі земельну ділянку, де знаходиться пам'ятка археології місцевого значення.

Йдеться про Городище, яке знаходиться в урочищі «Замок».

Як об’єкт історії та культури воно перебуває під особливою охороною, а землі під ним можуть бути винятково у власності держави. Свого часу на території Городища археологи зібрали уламки гончарного посуду Х – ХI ст. та ХVII – ХVIII ст.

Наразі прокуратура довела незаконність приватизації землі з історичною пам’яткою. Це рішення суду сприятиме збереженню для наступних поколінь безцінних надбань предків як складової історії та національної самосвідомості українців.

Заходи щодо фактичного повернення землі на користь держави будуть вжиті після набрання судовим рішенням законної сили.

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