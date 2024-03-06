Голосеевский районный суд Киева временно получит троих судей

Первая палата Высшей квалификационной комиссии судей 6 марта внесла в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о временном командировании в состав Голосеевского районного суда города Киева трех судей:
судьи Мироновского районного суда Киевской области Андрея Гаврищука
судьи Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области Виктории Коваль
судьи Краматорского городского суда Донецкой области Алеси Митрофановой
Срок командировки указанных судей в состав Голосеевского районного суда Киева – 1 год.
Напомним, что 22 февраля 2024 года председателем Голосеевского районного суда города Киева избрана судья Виктория Хоменко.
Автор Вячеслав Хрипун
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