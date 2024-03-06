Голосеевский районный суд Киева временно получит троих судей

Судьи из судов Киевской, Донецкой и Хмельницкой областей будут откомандированы на 1 год.

Первая палата Высшей квалификационной комиссии судей 6 марта внесла в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о временном командировании в состав Голосеевского районного суда города Киева трех судей:

судьи Мироновского районного суда Киевской области Андрея Гаврищука

судьи Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области Виктории Коваль

судьи Краматорского городского суда Донецкой области Алеси Митрофановой

Срок командировки указанных судей в состав Голосеевского районного суда Киева – 1 год.

Напомним, что 22 февраля 2024 года председателем Голосеевского районного суда города Киева избрана судья Виктория Хоменко.

Автор Вячеслав Хрипун

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