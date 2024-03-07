В Киеве водитель машины автошколы с инструктором проехал на красный сигнал светофора: кто получил штраф

Инструктор по вождению во время практического занятия с будущим водителем не был внимательным и допустил нарушение ПДД.

В Дарницком районе Киева водитель автомобиля одной из автошкол проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители разыскали транспортное средство и установили водителя.

В полиции отметили, что инструктор по вождению во время практического занятия с будущим водителем не был внимательным и допустил нарушение ПДД. На мужчину составили постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП и провели с ним профилактическую беседу.

Об инциденте полицейские также сообщили руководство автошколы.

В полиции напомнили, что согласно общим положениям ПДД, во время учебной езды водителем есть лицо, обучающее управлению транспортным средством, находясь непосредственно в транспортном средстве.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель пытался скрыться от полиции.

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