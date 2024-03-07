Оформляла уклонистам фейковые «группы инвалидности»: в Харьковской области разоблачили должностное лицо больницы

Подозреваемая действовала в сговоре с регистратором медицинской областной МСЭК.

В Харьковской области правоохранительные органы сообщили о подозрении заместителю директора по экспертизе временной нетрудоспособности одной из центральных районных больниц Харьковской области по факту служебного подлога.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, подозреваемая вносила заведомо недостоверные сведения в медицинскую документацию пациентов. В частности установлено, что в марте прошлого года злоумышленница, достоверно зная, что обратившийся к ней мужчина не проходил никаких медицинских осмотров, внесла в официальный документ неправдивые данные о результатах осмотра «больного» в «Направлении на медико-социальную-экспертную комиссию ( МСЭК)».

В дальнейшем этот документ стал основанием для составления комиссией КЗО «Областной центр медико-социальной экспертизы» справки об установлении мужу ІІ группы инвалидности.

Установлено, что подозреваемая действовала в сговоре с регистратором медицинской областной МСЭК №4 КЗОЗ «Областной центр медико-социальной экспертизы», к которому непосредственно и обращались клиенты для оформления фейковой «группы инвалидности» под ключ. Именно она за деньги организовала процесс оформления фальсифицированной документации в медицинских учреждениях Харьковской области. В дальнейшем это способствовало тому, что клиенты – мужчины призывного возраста – уклонялись от мобилизации или уезжали за границу.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, которые благодаря подозреваемой безосновательно получили справки об инвалидности.

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