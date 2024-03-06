В Хмельницкой области УПЦ МП должна вернуть государству церковь-крепость

Как стало известно, церковь-крепость страдает от проведения незаконных работ, самовольной замены конструкций и элементов.

В Хмельницком апелляционном суде подтвердили законность решения о возвращении государству церкви-крепости в селе Сутковцы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Устранить препятствия государству в лице Хмельницкой РГА в пользовании объектом государственной формы собственности – церковью-крепостью в с. Сутковцы Хмельницкой области и вернуть ее государству из незаконного фактического владения и использования протоиереем Хмельницкой епархии УПЦ путем освобождения. Такое решение Ярмолинецкого районного суда Хмельницкой области оставил в силе апелляционный суд. Апелляционную жалобу священника он отклонил.

Хмельницька районна державна адміністрація звернулася до суду з позовом про усунення перешкод у праві користування Церквою-фортецею у серпні 2023 року. Її представник пояснив, що протоієрей Хмельницької єпархії УПЦ користується релігійною спорудою без будь-яких правовстановлюючих документів чи договорів та не реагує на вимоги звільнити приміщення добровільно.

Він звернув увагу, що церква-фортеця у с. Сутківці, XV-XVI ст., входить до списку пам`ятників архітектури національного значення, що перебувають під охороною держави. Однак потерпає від проведення незаконних робіт, самовільної заміни конструкцій та елементів (встановлені металопластикові вікна), не дотримується режим використання пам`ятки архітектури, будівельні роботи здійснюються без погодження з органом охорони культурної спадщини, без проєктної документації, що призводить до втрати її автентичності.

Ярмолинецький районний суд задовольнив позовні вимоги РДА. Уважаючи таке рішення незаконним, священник, відповідач у справі, оскаржив його до апеляційного суду.

Зокрема, вказав на те, що рішенням виконавчого комітету Ярмолинецької ради народних депутатів № 836 від 20.04.1989 р. було задоволено заяви вірян сіл Сутківці та Шарівка про реєстрацію руських православних церков і передано їм культові приміщення, у тому числі церкви-фортеці в с. Сутківці. З того часу віряни с. Сутківці (з 1991 року як члени Релігійної громади Свято-Покровської парафії с. Сутківці Ярмолинецького району Хмельницької єпархії Української православної церкви) посильно піклуються про Свято-Покровську церкву: охороняють, запобігають руйнуванню, ремонтують, використовують за призначенням – для богослужінь.

Колегія суддів ХАС відхилила такі доводи апелянта. Зазначила, що у рішенні виконкому ради народних депутатів, на яке він посилається, не вказано, що вірянам передано саме церкву-фортецю у с. Сутківці. До того ж культові споруди передавалися без зазначення конкретних фізичних, юридичних осіб чи релігійних організацій, що зареєстровані у встановленому порядку.

Також апеляційний суд зауважив, що рішення від 1989 року було прийняте до проголошення незалежності Держави Україна, яка зараз в особі Хмельницької РДА є власником спірного нерухомого майна.

«У зв`язку з цим відповідно до вимог ЦК України саме власник майна на даний час володіє майном, має право ним користуватись та на відповідних правових підставах, угодах може передавати спірне нерухоме майно в користування інших осіб. Однак відповідач не надав суду доказів, що він уклав з Хмельницькою РДА будь-які правочини на користування майном чи отримав згоду власника на таке користування, а тому в нього відсутні правові підстави користуватись церквою», – констатував ХАС.

Колегія суддів також звернула увагу, що у с. Сутківці на сьогодні є дві релігійні громади (постанова Великої Палати Верховного Суду від 06 квітня 2021 року у справі №910/10011/19), які можуть звернутися до власника церкви з проханням про надання дозволу на користування.

З постановою апеляційного суду у справі №689/2030/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.