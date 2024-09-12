На Вінниччині державі повернуто 3 га земель оборони

Майже 17 років тому розпорядженням райдержадміністрації без погодження з Міноборони ділянку було передано у приватну власність фізичній особі.

12 вересня Вінницький апеляційний суд залишив у силі рішення Тиврівського районного суду Вінницької області щодо повернення державі 3 га земель оборони. Про це повідомляє пресслужба суду.

Апеляційний суд погодився з місцевим судом, що розпорядження Тиврівської районної державної адміністрації про затвердження технічної документації в частині передачі земельної ділянки і видачі державного акта на право власності на неї жительці Вінницького району підлягає скасуванню через незаконність.

На переконання колегії суддів Вінницького апеляційного суду, місцевий суд ухвалив правильне рішення усунути перешкоди Вінницькій обласної військової адміністрації та Квартирно-експлуатаційного відділу міста Вінниця Міністерства оборони України у здійсненні права розпоряджатися та користуватися земельною ділянкою шляхом зобов’язання громадянки повернути її в державну власність.

Вінницький апеляційний суд установив, що під час користування та розпорядження землями оборони порушено вимоги українського законодавства. А це майже три гектари на території нинішньої Шпиківської селищної ради Тульчинського району Вінницької області.

Майже 17 років тому на підставі згаданого вище розпорядження райдержадміністрації їх власницею і стала відповідачка, хоча ні КЕВ, ні Міноборони згоди на передачу вказаної земельної ділянки у приватну власність не надавали.

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