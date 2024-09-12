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В Винницкой области государству возвращено 3 га земель обороны

23:58, 12 сентября 2024
Почти 17 лет назад распоряжением райгосадминистрации без согласования с Минобороны участок был передан в частную собственность физлицу.
В Винницкой области государству возвращено 3 га земель обороны
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12 сентября Винницкий апелляционный суд оставил в силе решение Тывровского районного суда Винницкой области о возвращении государству 3 га земель обороны. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Апелляционный суд согласился с местным судом, что распоряжение Тывровской районной государственной администрации об утверждении технической документации в части передачи земельного участка и выдачи государственного акта на право собственности на него жительнице Винницкого района подлежит отмене из-за незаконности.

По мнению коллегии судей Винницкого апелляционного суда, местный суд принял правильное решение устранить препятствия Винницкой областной военной администрации и Квартирно-эксплуатационного отдела города Винница Министерства обороны Украины в осуществлении права распоряжаться и пользоваться земельным участком путем обязательства гражданки вернуть его в государственную собственность.

Винницкий апелляционный суд установил, что во время использования и распоряжения землями обороны нарушены требования украинского законодательства. А это почти три гектара на территории нынешнего Шпиковского сельсовета Тульчинского района Винницкой области.

Почти 17 лет назад на основании вышеупомянутого распоряжения райгосадминистрации их владелицей и стала ответчица, хотя ни КЭВ, ни Минобороны согласия на передачу указанного земельного участка в частную собственность не предоставляли.

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