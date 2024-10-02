Проведення освідування особи та відібрання зразків для експертизи – огляд практики ККС ВС

У огляді зібрані ключові правові позиції щодо особливостей проведення таких слідчих дій, як освідування особи та отримання зразків для експертизи.

Верховний Суд оприлюднив огляд Касаційного кримінального суду у складі ВС щодо проведення освідування особи та відібрання зразків для експертизи. Рішення були внесені до ЄДРСР за період з 2018 року по липень 2024 року.

У виданні зібрані ключові правові позиції щодо особливостей проведення таких слідчих дій, як освідування особи та отримання зразків для експертизи. Приділено увагу наданню доступу до медичної документації для проведення експертизи. Також в огляді відображено окремі аспекти відібрання біологічних зразків для встановлення стану алкогольного сп’яніння. Акцентовано на змивах з рук.

Наведений огляд буде корисним як для фахівців у сфері кримінального процесу, так і для всіх, хто цікавиться такою проблематикою.

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