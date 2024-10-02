Проведение освидетельствования личности и отобрание образцов для экспертизы – обзор практики КУС ВС

В обзоре собраны ключевые правовые позиции по особенностям проведения таких следственных действий, как освидетельствование личности и получение образцов для экспертизы.

Верховный Суд обнародовал обзор Кассационного уголовного суда в составе ВС о проведении обследования личности и отобрании образцов для экспертизы. Решения были внесены в ЕГРСР за период с 2018 года по июль 2024 года.

В издании собраны ключевые правовые позиции по особенностям проведения таких следственных действий, как освидетельствование личности и получение образцов для экспертизы. Уделено внимание предоставлению доступа к медицинской документации для проведения экспертизы. Также в обзоре отражены отдельные аспекты отъема биологических образцов для установления состояния алкогольного опьянения. Акцентировано на смывах с рук.

Приведенный обзор будет полезен как специалистам в сфере уголовного процесса, так и всем, кто интересуется такой проблематикой.

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