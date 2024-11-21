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Суд стягнув з Укрзалізниці 150 000 грн моральної шкоди на користь доньки та дружини загиблого під потягом

13:16, 21 листопада 2024
На залізничному переїзді електровоз наїхав на чоловіка, після 5 років після трагедії родина звернулася до суду для відшкодування моральної шкоди.
Суд стягнув з Укрзалізниці 150 000 грн моральної шкоди на користь доньки та дружини загиблого під потягом
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Хмельницький апеляційний суд підтримав рішення Кам`янець-Подільського міськрайонного суду щодо стягнення з Акціонерного товариства «Українська Залізниця» загалом 150 000 гривень моральної шкоди на користь дружини та доньки чоловіка, котрий загинув під потягом. Апеляційну скаргу Укрзалізниці ХАС відхилив. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

Трагедія сталася на залізничному переїзді в березні 2019 року: на чоловіка, що намагався перейти залізничні колії, наїхав електровоз. Від отриманих травм він помер. 

Через 5 років донька та дружина загиблого подали позов до суду з проханням стягнути з Укрзалізниці моральну шкоду (150 000 грн – для дружини, 200 000 грн ­– для доньки). Вказали, що унаслідок смерті батька й чоловіка вони назавжди позбавлені його матеріальної й моральної підтримки та допомоги. Його передчасна смерть стала різкою психотравматичною подією для них.

Місцевий суд задовольнив позов частково. Стягнув на користь дружини загиблого 50 000 грн, на користь доньки – 100 000 грн.

АТ «Українська залізниця» подало апеляційну скаргу на рішення з проханням його скасувати та відмовити у позові. На його думку, суд не врахував, що чоловік потрапив під потяг, бо умисно порушив Правила безпеки громадян на залізничному транспорті України й був нетверезим. Уважає, це звільняє Товариство від будь-якої відповідальності за шкоду, завдану внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки.

За матеріалами справи, чоловік не відреагував на попереджувальні сигнали та не зійшов з колії на безпечну відстань, при цьому порушив вимоги п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України та дійсно був у стані алкогольного сп’яніння.

Задовольняючи частково позов, суд першої інстанції врахував це та зменшив суми відшкодування моральної шкоди позивачам, зауважила колегія суддів апеляційного суду.

«Суд першої інстанції правильно констатував, що перебування потерпілого у нетверезому стані, нехтування правилами безпеки руху слід розцінювати як грубу необережність, яка сприяла виникненню шкоди, що враховано судом при визначенні розміру відшкодування моральної шкоди», – зазначив ХАС.

Колегія суддів зазначила, що Укрзалізниця не довела умисел загиблого, тобто його усвідомлене бажання заподіяти собі шкоду. Порушення Правил безпеки, вважає, про це не свідчить.

З постановою апеляційного суду у справі № 676/2035/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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