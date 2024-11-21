У Facebook Messenger тепер можна здійснювати відеодзвінки у форматі HD та «глушити» фоновий шум

Messenger отримав функції зменшення фонового шуму та ізоляції голосу, які можна налаштувати відповідно до умов дзвінка.

Компанія Meta запровадила підтримку відеодзвінків у форматі HD для Facebook Messenger. Про це повідомляє Meta.

Оновлення також включає заглушення фонового шуму, ізоляцію голосу та можливість залишати аудіо- та відеоповідомлення.

Формат HD для відеодзвінків тепер доступний за замовчуванням під час використання Wi-Fi. У разі використання мобільної мережі функцію можна активувати вручну через налаштування застосунку.

Додатково Messenger отримав функції зменшення фонового шуму та ізоляції голосу, які можна налаштувати відповідно до умов дзвінка.

Завдяки оновленню користувачі можуть залишати аудіо- або відеоповідомлення, якщо співрозмовник не відповідає на дзвінок. Для цього передбачена функція «записати повідомлення».

Meta також анонсувала появу фонів для відеодзвінків, створених за допомогою штучного інтелекту, які з’являться в Messenger найближчим часом. Для користувачів iOS додано підтримку Siri: асистент зможе здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення через Messenger за голосовою командою.

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