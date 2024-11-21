В Facebook Messenger теперь можно совершать видеозвонки в формате HD и «глушить» фоновый шум

Messenger получил функции уменьшения фонового шума и изоляции голоса, которые можно настроить в соответствии с условиями вызова.

Компания Meta ввела поддержку видеозвонков в формате HD для Facebook Messenger. Об этом сообщает Meta.

Обновление также включает в себя заглушение фонового шума, изоляцию голоса и возможность оставлять аудио- и видеосообщения.

Формат HD для видеовызовов теперь доступен по умолчанию при использовании Wi-Fi. При использовании мобильной сети функцию можно вручную активировать через настройки приложения.

Дополнительно Messenger получил функции по уменьшению фонового шума и изоляции голоса, которые можно настроить в соответствии с условиями вызова.

Благодаря обновлению пользователи могут оставлять аудио- или видеосообщения, если собеседник не отвечает на звонок. Для этого предусмотрена функция «записать сообщение».

Meta также анонсировала появление фонов для видеозвонков, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые появятся в Messenger в ближайшее время. Для пользователей iOS добавлена ​​поддержка Siri: ассистент сможет совершать звонки и отправлять сообщения через Messenger по голосовой команде.