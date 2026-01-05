Івано-Франківський суд скасував штраф за неявку до ТЦК за повісткою – що стало причиною

Суд визнав постанову ТЦК про штраф у 17 тис. грн незаконною через пропущений строк притягнення.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області рішенням у справі № 344/21448/25 задовольнив адміністративний позов військовозобов’язаного та скасував постанову про накладення адміністративного стягнення за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період).

Обставини справи

13 листопада 2025 року начальником територіального центру комплектування та соціальної підтримки винесено постанову № R199172, якою на позивача накладено штраф у розмірі 17 000 грн за неявку за повісткою до ТЦК та СП у строк та місце, зазначені в повістці (ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»). Позивач отримав постанову через електронний кабінет призовника. Відомості Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів свідчать, що порушення виявлено 29 червня 2025 року (звернення ТЦК до Нацполіції). Позивач стверджував, що строк притягнення до адміністративної відповідальності (3 місяці за ст. 38 КУпАП) закінчився 29 вересня 2025 року, тому постанова винесена з порушенням п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП (закриття провадження у разі закінчення строків).

Рішення суду

Суд встановив, що відповідач не скористався правом на подання відзиву та не надав доказів правомірності винесення постанови після закінчення строків притягнення до відповідальності (ч. 2 ст. 77 КАС України). Оскаржувану постанову скасовано, провадження у справі про адміністративне правопорушення закрито.

Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом 10 днів з дня проголошення.

