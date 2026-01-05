Ивано-Франковский суд отменил штраф за неявку в ТЦК по повестке – что стало причиной

Суд признал постановление ТЦК о штрафе в 17 тыс. грн незаконным из-за пропущенного срока привлечения.

Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области решением по делу № 344/21448/25 удовлетворил административный иск военнообязанного и отменил постановление о наложении административного взыскания по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в особый период).

Обстоятельства дела

13 ноября 2025 года начальником территориального центра комплектования и социальной поддержки вынесено постановление № R199172, которым на истца наложен штраф в размере 17 000 грн за неявку по повестке в ТЦК и СП в срок и место, указанные в повестке (ст. 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»). Истец получил постановление через электронный кабинет призывника. Сведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов свидетельствуют, что нарушение выявлено 29 июня 2025 года (обращение ТЦК в Нацполицию). Истец утверждал, что срок привлечения к административной ответственности (3 месяца по ст. 38 КУоАП) истек 29 сентября 2025 года, поэтому постановление вынесено с нарушением п. 7 ч. 1 ст. 247 КУоАП (закрытие производства в случае истечения сроков).

Решение суда

Суд установил, что ответчик не воспользовался правом на подачу отзыва и не предоставил доказательств правомерности вынесения постановления после истечения сроков привлечения к ответственности (ч. 2 ст. 77 КАС Украины). Обжалуемое постановление отменено, производство по делу об административном правонарушении прекращено.

Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции подается в Восьмой апелляционный административный суд в течение 10 дней со дня его оглашения.

