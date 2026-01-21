Присвоєння офіцерського звання не перекреслює право на 1 млн грн: суд став на бік військовослужбовиці
Львівський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов військовослужбовиці, яка оскаржувала відмову у виплаті одноразової грошової винагороди в розмірі 1 млн грн за участь у бойових діях. Суд дійшов висновку, що відмова військової частини була правомірною на момент її ухвалення, однак з урахуванням змін до урядової постанови позивач набула право на таку виплату, а тому командування зобов’язане повторно розглянути її рапорт і ухвалити нове рішення з урахуванням правової позиції суду.
Обставини справи №380/10515/25
Позивачка була мобілізована у березні 2023 року під час дії воєнного стану, на момент призову мала звання солдата та проходила службу у складі Збройних Сил України. Упродовж 2023–2024 років вона безпосередньо брала участь у бойових діях у районі Часового Яру Донецької області, сумарно понад шість місяців. У травні 2024 року їй було присвоєно первинне офіцерське звання — молодший лейтенант.
Після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України №153 від 11 лютого 2025 року, яка передбачила одноразову грошову винагороду в 1 млн грн для окремих категорій військовослужбовців, позивачка подала рапорт про її нарахування та виплату. Командування військової частини відмовило, пославшись на роз’яснення Міністерства оборони: мовляв, особи, яким присвоєно офіцерське звання, не мають права на цю винагороду, незалежно від того, коли і в якому статусі вони проходили службу та брали участь у бойових діях.
Не погодившись із такою позицією, військовослужбовиця звернулася до суду.
Оцінка суду
Суд детально проаналізував норми Конституції України, законів про військову службу і соціальний захист військовослужбовців, а також положення Постанови №153 у редакції, чинній на момент розгляду рапорту.
Ключовий висновок суду: на дату відмови (квітень 2025 року) Постанова №153 справді не поширювалася на осіб, які на момент набрання нею чинності вже мали офіцерське звання. Тому формально дії військової частини з відмови у виплаті не були протиправними, і в цій частині позову суд відмовив.
Водночас суд звернув увагу на істотну обставину:
- у липні 2025 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови №153, які набрали чинності 7 серпня 2025 року. Зокрема, право на отримання винагороди було поширено і на військовослужбовців, які:
- проходили службу у складі рядового, сержантського чи старшинського складу;
- брали участь у бойових діях у визначеному обсязі;
- були атестовані та отримали первинне офіцерське звання вже під час проходження служби.
Саме до цієї категорії, за встановленими судом обставинами, належить позивачка.
Суд підкреслив, що інше тлумачення норм суперечило б меті експериментального проєкту — підвищенню мотивації до військової служби — та могло б мати ознаки дискримінації.
Що вирішив суд
Суд частково задовольнив позов і:
- зобов’язав військову частину — правонаступника тієї, що відмовила у виплаті — повторно розглянути рапорт позивачки;
- під час нового розгляду врахувати редакцію Постанови №153, чинну з 7 серпня 2025 року, а також правові висновки, викладені в судовому рішенні.
У вимогах про безпосереднє зобов’язання виплатити 1 млн грн та визнати попередню відмову протиправною суд відмовив, визнавши їх передчасними.
