Присвоение офицерского звания не перечеркивает право на 1 млн грн: суд встал на сторону военнослужащей

Львовский окружной административный суд частично удовлетворил иск военнослужащей, которая обжаловала отказ в выплате единовременного денежного вознаграждения в размере 1 млн грн за участие в боевых действиях. Суд пришел к выводу, что отказ воинской части был правомерным на момент его принятия, однако с учетом изменений в правительственное постановление истец приобрела право на такую выплату, а потому командование обязано повторно рассмотреть ее рапорт и принять новое решение с учетом правовой позиции суда.

Обстоятельства дела №380/10515/25

Истица была мобилизована в марте 2023 года во время действия военного положения, на момент призыва имела звание солдата и проходила службу в составе Вооруженных Сил Украины. В течение 2023–2024 годов она непосредственно принимала участие в боевых действиях в районе Часового Яра Донецкой области, суммарно более шести месяцев. В мае 2024 года ей было присвоено первичное офицерское звание — младший лейтенант.

После вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины №153 от 11 февраля 2025 года, которым было предусмотрено единовременное денежное вознаграждение в размере 1 млн грн для отдельных категорий военнослужащих, истица подала рапорт о его начислении и выплате. Командование воинской части отказало, сославшись на разъяснение Министерства обороны: мол, лица, которым присвоено офицерское звание, не имеют права на это вознаграждение, независимо от того, когда и в каком статусе они проходили службу и участвовали в боевых действиях.

Не согласившись с такой позицией, военнослужащая обратилась в суд.

Оценка суда

Суд детально проанализировал нормы Конституции Украины, законов о военной службе и социальном обеспечении военнослужащих, а также положения Постановления №153 в редакции, действовавшей на момент рассмотрения рапорта.

Ключевой вывод суда: на дату отказа (апрель 2025 года) Постановление №153 действительно не распространялось на лиц, которые на момент вступления его в силу уже имели офицерское звание. Поэтому формально действия воинской части по отказу в выплате не были противоправными, и в этой части иска суд отказал.

В то же время суд обратил внимание на существенное обстоятельство:

в июле 2025 года Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление №153, которые вступили в силу 7 августа 2025 года. В частности, право на получение вознаграждения было распространено и на военнослужащих, которые:

проходили службу в составе рядового, сержантского или старшинского состава;

принимали участие в боевых действиях в установленном объеме;

были аттестованы и получили первичное офицерское звание уже в период прохождения службы.

Именно к этой категории, по установленным судом обстоятельствам, относится истица.

Суд подчеркнул, что иное толкование норм противоречило бы цели экспериментального проекта — повышению мотивации к прохождению военной службы — и могло бы иметь признаки дискриминации.

Что решил суд

Суд частично удовлетворил иск и:

обязал воинскую часть — правопреемника той, которая отказала в выплате, — повторно рассмотреть рапорт истицы;

при новом рассмотрении учесть редакцию Постановления №153, действующую с 7 августа 2025 года, а также правовые выводы, изложенные в судебном решении.

В требованиях о непосредственном обязании выплатить 1 млн грн и признании предыдущего отказа противоправным суд отказал, признав их преждевременными.

