Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності не залежить від згоди потерпілих — ККС ВС

Верховний Суд роз’яснив, що звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України не залежить від згоди потерпілих, а їхня позиція не є вирішальною, якщо застосування цієї норми є обов’язковим для суду.

Інститут звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності не передбачає згоди потерпілої сторони на таке звільнення. У випадку, коли застосування положень ст. 49 КК України є обов’язковим для суду, позиція потерпілих у кримінальному провадженні не є вирішальною.

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій на підставі ст. 49 КК України звільнили від кримінальної відповідальності особу, засуджену за ч. 1 ст. 175 КК України, у зв’язку із закінченням строків давності. У касаційній скарзі прокурор зазначав, що рішення про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності ухвалено без з’ясування думки потерпілих про можливість такого звільнення.

Залишаючи без зміни рішення судів попередніх інстанцій, Верховний Суд вказав, що із системного аналізу норм КПК та КК України випливає, що передбачений ст. 49 КК України інститут звільнення від кримінальної відповідальності не пов’язує таке звільнення зі згодою потерпілої сторони на таке звільнення. В поданому випадку застосування положень ст. 49 КК України є обов’язковим для суду, а тому позиція потерпілих у цьому кримінальному провадженні не є вирішальною.

З матеріалів провадження видно, що відповідно до наявних у матеріалах довідок про доставку смс-повідомлення потерпілим були надіслані повістки про виклик до суду. Від усіх потерпілих на адресу місцевого суду надійшли заяви, долучені до справи, у яких вони висловили свою позицію про проведення підготовчого судового засідання та судового розгляду без їхньої участі.

Детально ознайомитись з постановою ККС ВС від 14 січня 2026 року у справі № 454/3997/24 можна за посиланням.

