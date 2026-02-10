Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности не зависит от согласия потерпевших — КУС ВС

Верховный Суд разъяснил, что освобождение от уголовной ответственности по ст. 49 УК Украины не зависит от согласия потерпевших, а их позиция не является решающей, если применение этой нормы обязательно для суда.

Институт освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности не предусматривает согласия потерпевшей стороны на такое освобождение. В случае, когда применение положений ст. 49 УК Украины является обязательным для суда, позиция потерпевших в уголовном производстве не является решающей.

В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций на основании ст. 49 УК Украины освободили от уголовной ответственности лицо, осуждённое по ч. 1 ст. 175 УК Украины, в связи с истечением сроков давности. В кассационной жалобе прокурор указывал, что решение об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности принято без выяснения мнения потерпевших относительно возможности такого освобождения.

Оставляя без изменений решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что из системного анализа норм УПК и УК Украины следует, что предусмотренный ст. 49 УК Украины институт освобождения от уголовной ответственности не связывает такое освобождение с согласием потерпевшей стороны на такое освобождение. В данном случае применение положений ст. 49 УК Украины является обязательным для суда, а потому позиция потерпевших в этом уголовном производстве не является решающей.

Из материалов производства видно, что в соответствии с имеющимися в материалах справками о доставке смс-сообщений потерпевшим были направлены повестки о вызове в суд. От всех потерпевших в адрес местного суда поступили заявления, приобщённые к делу, в которых они выразили свою позицию о проведении подготовительного судебного заседания и судебного разбирательства без их участия.

