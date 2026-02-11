  1. Судова практика

Хмельницький апеляційний суд змінив вирок чоловіку, який вимагав гроші у військового

20:48, 11 лютого 2026
20-річний шахрай отримав умовний термін після відшкодування 467 тисяч гривень потерпілому.
Хмельницький апеляційний суд переглянув вирок у справі № 676/5953/24 щодо 20-річного мешканця Кам’янець-Подільського району, обвинуваченого у заволодінні майном військовослужбовця шляхом зловживання довірою та у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Ідеться про 486 164 гривні, які обвинувачений виманив у свого односельця – військовослужбовця – у період з листопада 2022 року по березень 2023 року. Для цього молодий чоловік реалізував шахрайську схему: створив фейковий акаунт в інстаграмі від імені дівчини та переписувався з потерпілим, який на той час перебував у зоні бойових дій. Під вигаданими приводами – нібито необхідністю проведення операції та дорогого лікування – він систематично отримував грошові перекази.

За словами потерпілого, він хотів допомогти «дівчині» з лікуванням, а гроші вона обіцяла повернути. Згодом з’явилися нові прохання – на ліки для батька, на лікування брата після ДТП. Запідозривши шахрайство, чоловік звернувся до поліції.  

16 червня 2025 року Кам'янець-Подільський міськрайонний визнав обвинуваченого винним у шахрайстві і повторному шахрайстві (частини 1, 2 статті 190 Кримінального кодексу України в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018), та у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України в редакції Закону України № 361-IX від 06.12.2019), призначив йому остаточне покарання – 3 роки позбавлення волі й на відшкодування майнової шкоди стягнув 467 164 грн (22 тис. грн обвинувачений відшкодував раніше).

Захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу, в якій просив змінити вирок та звільнити підзахисного від відбування покарання. Адвокат зазначив, що молодий чоловік вчинив кримінальні правопорушення у неповнолітньому віці, за складних особистих і сімейних обставин – під час перебування за кордоном без батьківського піклування в умовах воєнного стану – повністю визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому, сприяв розкриттю кримінального правопорушення.

Апеляційний суд, переглянувши вирок у межах поданої скарги, дійшов висновку про наявність підстав для її задоволення. Колегія суддів, зокрема, врахувала, що обвинувачений раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивно характеризується за місцем проживання, щиро розкаявся, а також обставини, що виникли після ухвалення вироку судом першої інстанції – повне відшкодування завданої матеріальної шкоди потерпілому.

Потерпілий підтвердив факт компенсації та звернувся до апеляційного суду із заявою, у якій просив призначити обвинуваченому покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

Відтак апеляційний суд змінив вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання – звільнив обвинуваченого від його відбування з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 роки.

суд шахрай Хмельницький апеляція вирок

