  1. Судебная практика

Хмельницкий апелляционный суд изменил приговор мужчине, который вымогал деньги у военного

20:48, 11 февраля 2026
20-летний мошенник получил условный срок после возмещения 467 тысяч гривен потерпевшему.
Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел приговор по делу № 676/5953/24 в отношении 20-летнего жителя Каменец-Подольского района, обвиняемого в завладении имуществом военнослужащего путем злоупотребления доверием и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Речь идет о 486 164 гривнах, которые обвиняемый выманил у своего односельчанина – военнослужащего – в период с ноября 2022 года по март 2023 года. Для этого молодой человек реализовал мошенническую схему: создал фейковый аккаунт в инстаграме от имени девушки и переписывался с потерпевшим, который в то время находился в зоне боевых действий. Под выдуманными предлогами – якобы необходимостью проведения операции и дорогостоящего лечения – он систематически получал денежные переводы.

По словам потерпевшего, он хотел помочь «девушке» с лечением, а деньги она обещала вернуть. Впоследствии появились новые просьбы – на лекарства для отца, на лечение брата после ДТП. Заподозрив мошенничество, мужчина обратился в полицию. 

16 июня 2025 года Каменец-Подольский горрайонный суд признал обвиняемого виновным в мошенничестве и повторном мошенничестве (части 1, 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины в редакции Закона Украины № 2617-VIII от 22.11.2018), и в легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины в редакции Закона Украины № 361-IX от 06.12.2019), назначил ему окончательное наказание – 3 года лишения свободы и в качестве возмещения имущественного ущерба взыскал 467 164 грн (22 тыс. грн обвиняемый возместил ранее).

Защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил изменить приговор и освободить подзащитного от отбывания наказания. Адвокат отметил, что молодой человек совершил уголовные правонарушения в несовершеннолетнем возрасте, при сложных личных и семейных обстоятельствах – во время пребывания за границей без родительской опеки в условиях военного положения – полностью признал свою вину, искренне раскаялся в содеянном, способствовал раскрытию уголовного правонарушения.

Апелляционный суд, пересмотрев приговор в рамках поданной жалобы, пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения. Коллегия судей, в частности, учла, что обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, положительно характеризуется по месту жительства, искренне раскаялся, а также обстоятельства, возникшие после вынесения приговора судом первой инстанции – полное возмещение причиненного материального ущерба потерпевшему.

Потерпевший подтвердил факт компенсации и обратился в апелляционный суд с заявлением, в котором просил назначить обвиняемому наказание, не связанное с лишением свободы.

В результате апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции в части назначенного наказания – освободил обвиняемого от его отбывания с испытанием, установив испытательный срок 2 года.

