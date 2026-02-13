На Полтавщині суд передав безхазяйне нерухоме майно у комунальну власність громади

Карлівський районний суд Полтавської області задовольнив заяву прокурора та після перевірки дотримання всіх вимог закону передав безгосподарну виробничу будівлю площею 354 кв. м у комунальну власність Мартинівської територіальної громади.

Карлівський районний суд Полтавської області розглянув цивільну справу про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність.

До суду із заявою звернувся заступник керівника Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області. Він діяв в інтересах держави та представляв орган місцевого самоврявання — Мартинівську сільську раду Полтавського району Полтавської області. Про це розповіли у суді.

Обставини справи та правовий статус майна

Предметом розгляду стала виробнича будівля сільськогосподарського призначення загальною площею 354 кв. м, розташована на території Мартинівської територіальних громади. Раніше право приватної власності на цей об’єкт було скасовано на підставі постанови апеляційного суду, після чого державним реєстратором внесено відповідні зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У результаті будівля фактично залишилася без власника.

З метою дотримання вимог законодавства орган місцевого самоврядування ухвалив рішення про взяття об’єкта на облік як безхазяйного нерухомого майна. Відомості про це були внесені до Державного реєстру речових прав, а також оприлюднені у друкованих засобах масової інформації, що відповідає вимогам статті 335 Цивільного кодексу України. Протягом установленого законом річного строку жодна фізична чи юридична особа не заявила про свої права на спірний об’єкт.

Правові підстави та оцінка суду

Суд детально перевірив дотримання процедури, передбаченої цивільним законодавством. Відповідно до статті 335 ЦК України, після спливу одного року з дня взяття безхазяйної нерухомої речі на облік вона може бути передана у комунальну власність за рішенням суду. Аналогічні положення закріплені у статтях 293 та 333 Цивільного процесуального кодексу України, які визначають порядок розгляду таких справ в окремому провадженні.

Окрему увагу суд приділив питанню процесуальної легітимності звернення прокурора. Конституційні положення та норми Закону України «Про прокуратуру» передбачають можливість представництва інтересів держави у суді у випадках, коли відповідний орган не здійснює або неналежним чином здійснює захист таких інтересів. У цій справі прокурор обґрунтував необхідність судового втручання задля завершення процедури набуття права комунальної власності та забезпечення належного управління майном громади.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що об’єкт нерухомості не перебуває у власності фізичних чи юридичних осіб; майно належним чином взято на облік як безхазяйне; факт опублікування відповідного оголошення підтверджений; річний строк з моменту взяття на облік сплив; заяв про підтвердження права власності не надходило.

За таких обставин суд ухвалив рішення про передачу виробничої будівлі у комунальну власність відповідної територіальної громади. Відтак майно набуло визначеного правового статусу та може використовуватися в інтересах громади з дотриманням вимог чинного законодавства.

