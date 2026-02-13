В Полтавской области суд передал бесхозное недвижимое имущество в коммунальную собственность общины

Карловский районный суд Полтавской области удовлетворил заявление прокурора и после проверки соблюдения всех требований закона передал бесхозяйственное производственное здание площадью 354 кв. м в коммунальную собственность Мартыновской территориальной громады.

Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел гражданское дело о передаче бесхозяйственного недвижимого имущества в коммунальную собственность.

В суд с заявлением обратился заместитель руководителя Решетиловской окружной прокуратуры Полтавской области. Он действовал в интересах государства и представлял орган местного самоуправления — Мартыновский сельский совет Полтавского района Полтавской области. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела и правовой статус имущества

Предметом рассмотрения стало производственное здание сельскохозяйственного назначения общей площадью 354 кв. м, расположенное на территории Мартыновской территориальной громады. Ранее право частной собственности на этот объект было отменено на основании постановления апелляционного суда, после чего государственным регистратором внесены соответствующие изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. В результате здание фактически осталось без собственника.

С целью соблюдения требований законодательства орган местного самоуправления принял решение о постановке объекта на учет как бесхозяйственного недвижимого имущества. Сведения об этом были внесены в Государственный реестр вещных прав, а также опубликованы в печатных средствах массовой информации, что соответствует требованиям статьи 335 Гражданского кодекса Украины. В течение установленного законом годичного срока ни одно физическое или юридическое лицо не заявило о своих правах на спорный объект.

Правовые основания и оценка суда

Суд детально проверил соблюдение процедуры, предусмотренной гражданским законодательством. В соответствии со статьей 335 ГК Украины, по истечении одного года со дня постановки бесхозяйственной недвижимой вещи на учет она может быть передана в коммунальную собственность по решению суда. Аналогичные положения закреплены в статьях 293 и 333 Гражданского процессуального кодекса Украины, которые определяют порядок рассмотрения таких дел в отдельном производстве.

Отдельное внимание суд уделил вопросу процессуальной легитимности обращения прокурора. Конституционные положения и нормы Закона Украины «О прокуратуре» предусматривают возможность представительства интересов государства в суде в случаях, когда соответствующий орган не осуществляет либо ненадлежащим образом осуществляет защиту таких интересов. В данном деле прокурор обосновал необходимость судебного вмешательства для завершения процедуры приобретения права коммунальной собственности и обеспечения надлежащего управления имуществом громады.

Исследовав материалы дела, суд установил, что объект недвижимости не находится в собственности физических или юридических лиц; имущество надлежащим образом поставлено на учет как бесхозяйственное; факт публикации соответствующего объявления подтвержден; годичный срок с момента постановки на учет истек; заявлений о подтверждении права собственности не поступало.

При таких обстоятельствах суд принял решение о передаче производственного здания в коммунальную собственность соответствующей территориальной громады. Таким образом, имущество приобрело определенный правовой статус и может использоваться в интересах громады с соблюдением требований действующего законодательства.

