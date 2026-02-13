Будівельна компанія має сплатити понад 600 тисяч грн за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю: деталі справи

Будівельна компанія не виконала норматив працевлаштування осіб з інвалідністю у 2024 році та за рішенням суду має сплатити понад 600 тисяч гривень санкцій.

Закарпатський окружний адміністративний суд стягнув з будівельної компанії на користь Закарпатського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю 605730 гривень адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю. Про це повідомили у суді.

Суд встановив, що Закарпатське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю у автоматизованому режимі за допомогою програмного комплексу «Реєстр роботодавців щодо виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю» Централізованого банку даних з проблем інвалідності сформувало та підписало розрахунок адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті, у зв’язку з невиконанням відповідачем нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю протягом звітного 2024 року.

Суд зазначив, що відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Кодексом законів про працю на власника або уповноважений ним орган покладається обов'язок організувати працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій.

Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов’язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для таких осіб умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації.

Також цим законом установлено норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4 відсотки середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця (справа № 3306/25).

