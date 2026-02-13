Строительная компания должна оплатить более 600 тысяч грн за невыполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью: детали дела

Строительная компания не выполнила норматив трудоустройства лиц с инвалидностью в 2024 году и по решению суда должна уплатить более 600 тысяч гривен санкций.

Закарпатский окружной административный суд взыскал со строительной компании в пользу Закарпатского областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью 605 730 гривен административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью. Об этом сообщили в суде.

Суд установил, что Закарпатское областное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью в автоматизированном режиме с помощью программного комплекса «Реестр работодателей по выполнению норматива трудоустройства лиц с инвалидностью» Централизованного банка данных по проблемам инвалидности сформировало и подписало расчет административно-хозяйственных санкций для выполнения работ лиц с инвалидностью в течение отчетного 2024 года.

Суд отметил, что согласно Конституции Украины каждый имеет право на труд, включающий возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.

Кодексом законов о труде на собственника или уполномоченный им орган возлагается обязанность организовать трудоустройство лиц с инвалидностью в соответствии с медицинскими рекомендациями.

В соответствии с Законом Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» предприятия, учреждения, организации, физические лица, использующие наемный труд обязаны выделять и создавать рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью, в том числе специальные рабочие места, создавать для таких лиц условия труда с учетом индивидуальных программ реабилитации.

Также этим законом установлен норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в размере 4 процента среднесписочной численности штатных работников списочного состава за год, а если работает от 8 до 25 человек - в количестве одного рабочего места (дело № 3306/25).

