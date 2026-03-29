На Закарпатті суд позбавив матір батьківських прав: хлопчика після загибелі батька виховує старший брат

11:47, 29 березня 2026
Жінка виїхала за кордон і тривалий час не брала участі у вихованні дитини — суд також стягнув із неї аліменти.
Берегівський районний суд Закарпатської області розглянув справу, в якій йшлося про фактичне самоусунення матері від виховання власної дитини. Після загибелі батька хлопчик залишився проживати зі старшим братом, який повністю взяв на себе його утримання та виховання. Водночас мати виїхала за кордон і протягом тривалого часу не підтримувала зв’язок із сином і не брала участі в його житті.

За таких обставин старший брат звернувся до суду з вимогою позбавити матір батьківських прав і зобов’язати її сплачувати аліменти. Суд, дослідивши матеріали справи та висновок органу опіки та піклування, дійшов висновку, що така вимога є обґрунтованою і відповідає інтересам дитини.

Обставини справи №297/2248/25

До суду звернувся позивач — особа, в сім’ї якої проживає дитина (старший брат), в інтересах якого діяв адвокат. Він просив позбавити матір батьківських прав та стягнути з неї аліменти на утримання малолітнього.

Суд встановив, що дитина народилася у шлюбі. Батько загинув під час проходження військової служби. Після цього дитина фактично проживає разом зі старшим братом і перебуває на його утриманні.

Водночас ще у 2023 році мати виїхала за кордон і з того часу:

  • не спілкується з дитиною;
  • не бере участі у її вихованні;
  • не забезпечує матеріально;
  • не цікавиться її життям.

Матеріали справи підтверджують, що дитина проживає у належних умовах, позитивно характеризується у навчальному закладі, а старший брат забезпечує її утримання та бере участь у навчальному процесі.

Орган опіки та піклування виконавчого комітету Берегівської міської ради надав суду висновок про доцільність позбавлення матері батьківських прав щодо дитини з метою захисту її прав та інтересів.

Відповідачка у судове засідання не з’явилася, відзиву не подала, хоча була належним чином повідомлена про розгляд справи. За таких умов суд розглянув справу заочно.

Правова оцінка суду

Суд застосував положення Сімейного кодексу України, зокрема статті 164, 165, 166, 182 та 183.

Відповідно до статті 164 СК України підставою для позбавлення батьківських прав є, зокрема, ухилення батьків від виконання обов’язків щодо виховання дитини.

Суд також врахував правову позицію, викладену у пункті 16 постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 30 березня 2007 року, згідно з якою ухилення має місце у разі відсутності належного піклування про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, здоров’я та підготовку до самостійного життя за умови винної поведінки батьків.

Дослідивши докази, суд встановив, що відповідачка свідомо не виконує своїх батьківських обов’язків, не бере участі у вихованні дитини та не забезпечує її утримання, що свідчить про наявність підстав для позбавлення батьківських прав.

Рішення суду

Берегівський районний суд Закарпатської області ухвалив:

  • позбавити відповідачку батьківських прав щодо малолітнього сина;
  • стягнути з неї аліменти на користь позивача як особи, яка фактично утримує дитину: у розмірі 1/4 частини з усіх видів доходу, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку щомісячно до досягнення дитиною повноліття;
  • визначити, що рішення в частині стягнення аліментів підлягає негайному виконанню у межах платежу за один місяць;
  • стягнути з відповідачки судові витрати.

діти судова практика Закарпаття батьківські права

