На Закарпатье суд лишил мать родительских прав: мальчика после гибели отца воспитывает старший брат

11:47, 29 марта 2026
Женщина выехала за границу и длительное время не принимала участия в воспитании ребенка — суд также взыскал с нее алименты.
Береговский районный суд Закарпатской области рассмотрел дело, в котором речь шла о фактическом самоотстранении матери от воспитания собственного ребенка. После гибели отца мальчик остался проживать со старшим братом, который полностью взял на себя его содержание и воспитание. В то же время мать выехала за границу и на протяжении длительного времени не поддерживала связь с сыном и не принимала участия в его жизни.

При таких обстоятельствах старший брат обратился в суд с требованием лишить мать родительских прав и обязать ее уплачивать алименты. Суд, исследовав материалы дела и заключение органа опеки и попечительства, пришел к выводу, что такое требование является обоснованным и соответствует интересам ребенка.

Обстоятельства дела №297/2248/25

В суд обратился истец — лицо, в семье которого проживает ребенок (старший брат), в интересах которого действовал адвокат. Он просил лишить мать родительских прав и взыскать с нее алименты на содержание малолетнего.

Суд установил, что ребенок родился в браке. Отец погиб во время прохождения военной службы. После этого ребенок фактически проживает вместе со старшим братом и находится на его содержании.

В то же время еще в 2023 году мать выехала за границу и с того времени:

  • не общается с ребенком;
  • не принимает участия в его воспитании;
  • не обеспечивает материально;
  • не интересуется его жизнью.

Материалы дела подтверждают, что ребенок проживает в надлежащих условиях, положительно характеризуется в учебном заведении, а старший брат обеспечивает его содержание и принимает участие в учебном процессе.

Орган опеки и попечительства исполнительного комитета Береговского городского совета предоставил суду заключение о целесообразности лишения матери родительских прав в отношении ребенка с целью защиты его прав и интересов.

Ответчица в судебное заседание не явилась, отзыв не подала, хотя была надлежащим образом уведомлена о рассмотрении дела. При таких условиях суд рассмотрел дело заочно.

Правовая оценка суда

Суд применил положения Семейного кодекса Украины, в частности статьи 164, 165, 166, 182 и 183.

В соответствии со статьей 164 СК Украины основанием для лишения родительских прав является, в частности, уклонение родителей от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка.

Суд также учел правовую позицию, изложенную в пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда Украины № 3 от 30 марта 2007 года, согласно которой уклонение имеет место при отсутствии надлежащего заботы о физическом и духовном развитии ребенка, его обучении, здоровье и подготовке к самостоятельной жизни при условии виновного поведения родителей.

Исследовав доказательства, суд установил, что ответчица сознательно не выполняет своих родительских обязанностей, не принимает участия в воспитании ребенка и не обеспечивает его содержание, что свидетельствует о наличии оснований для лишения родительских прав.

Решение суда

Береговский районный суд Закарпатской области постановил:

  • лишить ответчицу родительских прав в отношении малолетнего сына;
  • взыскать с нее алименты в пользу истца как лица, фактически содержащего ребенка: в размере 1/4 части со всех видов дохода, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетия;
  • определить, что решение в части взыскания алиментов подлежит немедленному исполнению в пределах платежа за один месяц;
  • взыскать с ответчицы судебные расходы.

