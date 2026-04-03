Систематична несплата оренди: коли суд стає на бік власника землі

Судова практика свідчить: регулярна несплата оренди є підставою для розірвання договору та стягнення заборгованості.

Систематична несплата орендної плати за землю стає однією з ключових причин судових спорів між орендодавцями та орендарями. У таких випадках йдеться не лише про накопичення боргу, а й про істотне порушення умов договору, що відкриває шлях до його розірвання в судовому порядку.

Судова практика демонструє послідовний підхід: невиконання грошових зобов’язань розглядається як підстава для захисту прав орендодавця. Йдеться як про припинення договірних відносин, так і про стягнення заборгованості разом із фінансовими санкціями, передбаченими законодавством.

Малинський районний суд Житомирської області наголошує: оренда земельної ділянки передбачає обов’язок орендаря своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату. Відповідно до статей 526, 530 Цивільного кодексу України зобов’язання мають виконуватися належним чином і у встановлений строк, а їх порушення тягне наслідки, визначені статтею 610 цього Кодексу.

Якщо орендар систематично не виконує обов’язок зі сплати орендної плати, таке порушення вважається істотним і є підставою для розірвання договору. Згідно зі статтею 651 Цивільного кодексу України договір може бути розірваний за рішенням суду. Аналогічні положення містяться і в Законі України «Про оренду землі», який прямо зобов’язує орендаря своєчасно сплачувати орендну плату.

Як свідчить судова практика, зокрема у справі, оприлюдненій в Єдиному державному реєстрі судових рішень справа № 283/3323/25 (провадження №2/283/396/2026), суд дійшов висновку про наявність підстав для розірвання договору оренди земельної ділянки у зв’язку з тривалою та систематичною несплатою орендної плати. При цьому суд встановив факт укладення договору, визначені ним умови оплати, а також підтверджену доказами заборгованість орендаря.

Окрім розірвання договору, суд також застосував наслідки порушення грошового зобов’язання та стягнув заборгованість. Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, до складу стягнення були включені не лише основний борг, а й інфляційні втрати та проценти річних.

Звернення до суду є дієвим механізмом захисту прав орендодавця, що дозволяє не лише розірвати договір у разі його істотного порушення, а й забезпечити стягнення заборгованості та передбачених законом платежів.

