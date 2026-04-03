Систематическая неуплата аренды: когда суд становится на сторону собственника земли

18:45, 3 апреля 2026
Судебная практика свидетельствует: регулярная неуплата аренды является основанием для расторжения договора и взыскания задолженности.
Систематическая неуплата арендной платы за землю становится одной из ключевых причин судебных споров между арендодателями и арендаторами. В таких случаях речь идет не только о накоплении долга, но и о существенном нарушении условий договора, что открывает путь к его расторжению в судебном порядке.

Судебная практика демонстрирует последовательный подход: невыполнение денежных обязательств рассматривается как основание для защиты прав арендодателя. Речь идет как о прекращении договорных отношений, так и о взыскании задолженности вместе с финансовыми санкциями, предусмотренными законодательством.

Малинский районный суд Житомирской области подчеркивает: аренда земельного участка предусматривает обязанность арендатора своевременно и в полном объеме уплачивать арендную плату. В соответствии со статьями 526, 530 Гражданского кодекса Украины обязательства должны исполняться надлежащим образом и в установленный срок, а их нарушение влечет последствия, определенные статьей 610 этого Кодекса.

Если арендатор систематически не выполняет обязанность по уплате арендной платы, такое нарушение считается существенным и является основанием для расторжения договора. Согласно статье 651 Гражданского кодекса Украины договор может быть расторгнут по решению суда. Аналогичные положения содержатся и в Законе Украины «Об аренде земли», который прямо обязывает арендатора своевременно уплачивать арендную плату.

Как свидетельствует судебная практика, в частности по делу, обнародованному в Едином государственном реестре судебных решений дело № 283/3323/25 (производство №2/283/396/2026), суд пришел к выводу о наличии оснований для расторжения договора аренды земельного участка в связи с длительной и систематической неуплатой арендной платы. При этом суд установил факт заключения договора, определенные им условия оплаты, а также подтвержденную доказательствами задолженность арендатора.

Кроме расторжения договора, суд также применил последствия нарушения денежного обязательства и взыскал задолженность. В соответствии со статьей 625 Гражданского кодекса Украины, в состав взыскания были включены не только основной долг, но и инфляционные потери и проценты годовых.

Обращение в суд является действенным механизмом защиты прав арендодателя, что позволяет не только расторгнуть договор в случае его существенного нарушения, но и обеспечить взыскание задолженности и предусмотренных законом платежей.

