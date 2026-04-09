Електрокар з аукціону приїхав із «сюрпризом»: власник через суд вимагав компенсацію

Після доставки із США в авто виявили несправність батареї, ремонт якої коштував понад 339 тисяч гривень.

Купівля авто з-за кордону через аукціони часто приваблює нижчою ціною, однак може приховувати неочікувані витрати. У справі, яку розглянув Хмельницький апеляційний суд, йшлося саме про такі ризики — власник електрокара зі США вимагав компенсацію за приховані дефекти, які виявили вже після доставки в Україну.

Суд проаналізував, хто має нести відповідальність у подібних ситуаціях — покупець чи посередник, який організовує придбання та логістику.

Обставини справи №671/1816/25

Позов до суду подав власник AUDI E-TRON GT 2022 року випуску. Він пояснив, що звернувся до логістичної компанії для підбору, придбання та доставки цього автомобіля зі США. Для отримання відповідних інформаційно-консультативних послуг уклав договір із фізичною особою-підприємцем (ФОП).

Після того як AUDI E-TRON GT знайшли на торговельному майданчику у США, йому (замовнику) повідомили, що автомобіль має пошкодження кузова та ходової частини. Після погодження ФОП виграв аукціон і придбав авто за 20 750 доларів США. Крім цієї суми, замовник оплатив аукціонний збір, страхування, зберігання, доставку, експедиційні послуги, розмитнення та інші необхідні платежі, після чого отримав автомобіль в Україні.

Під час діагностики в сервісному центрі, окрім заявлених пошкоджень, виявили також несправність акумуляторної батареї: волога спричинила замикання електричної частини та вивела її з ладу. За відновлювальний ремонт він сплатив 339 438 грн.

Власник авто стверджував, що про цей дефект його не попередили. Вважаючи, що логістична компанія та ФОП порушили свої зобов’язання за договором, доставивши автомобіль неналежної якості, він просив стягнути з них витрати на усунення прихованих недоліків товару.

Волочиський районний суд Хмельницької області у задоволенні позову відмовив.

Власник автомобіля оскаржив це рішення до апеляційного суду – просив його скасувати й задовольнити позов. Він наполягав, що логістична компанія та фізична особа-підприємець, котрий діяв в її інтересах та під її брендом, порушили умови укладеного з ним договору, не повідомивши про фактичний стан автомобіля.

Що вирішила апеляція

Проте апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про відсутність підстав для задоволення позову. Колегія суддів зазначила, що умови договору не передбачали обов’язку виконавця проводити технічну експертизу чи огляд транспортного засобу, який замовник купує на електронних аукціонах США.

Крім того, у договорі вказано, що виконавець не відповідає за приховані дефекти автомобіля, тобто замовник купує його в тому стані, в якому він відображений на фото та в описі на аукціоні.

За результатами розгляду суд частково задовольнив апеляційну скаргу, зменшивши суму витрат на правничу допомогу, стягнених із позивача на користь ФОП. В іншій частині – залишив рішення місцевого суду без змін.

