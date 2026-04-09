Электрокар с аукциона приехал с «сюрпризом»: владелец через суд требовал компенсацию

После доставки из США в автомобиле обнаружили неисправность батареи, ремонт которой стоил более 339 тысяч гривен.

Покупка автомобиля из-за границы через аукционы часто привлекает более низкой ценой, однако может скрывать неожиданные расходы. В деле, которое рассмотрел Хмельницкий апелляционный суд, речь шла именно о таких рисках — владелец электрокара из США требовал компенсацию за скрытые дефекты, которые выявили уже после доставки в Украину.

Суд проанализировал, кто должен нести ответственность в подобных ситуациях — покупатель или посредник, который организует приобретение и логистику.

Обстоятельства дела №671/1816/25

Иск в суд подал владелец AUDI E-TRON GT 2022 года выпуска. Он пояснил, что обратился в логистическую компанию для подбора, приобретения и доставки этого автомобиля из США. Для получения соответствующих информационно-консультативных услуг заключил договор с физическим лицом-предпринимателем (ФЛП).

После того как AUDI E-TRON GT нашли на торговой площадке в США, ему (заказчику) сообщили, что автомобиль имеет повреждения кузова и ходовой части. После согласования ФОП выиграл аукцион и приобрел авто за 20 750 долларов США. Кроме этой суммы, заказчик оплатил аукционный сбор, страхование, хранение, доставку, экспедиционные услуги, растаможивание и другие необходимые платежи, после чего получил автомобиль в Украине.

Во время диагностики в сервисном центре, кроме заявленных повреждений, выявили также неисправность аккумуляторной батареи: влага вызвала замыкание электрической части и вывела ее из строя. За восстановительный ремонт он заплатил 339 438 грн.

Владелец авто утверждал, что о данном дефекте его не предупредили. Считая, что логистическая компания и ФОП нарушили свои обязательства по договору, доставив автомобиль ненадлежащего качества, он просил взыскать с них расходы на устранение скрытых недостатков товара.

Волочисский районный суд Хмельницкой области в удовлетворении иска отказал.

Владелец автомобиля обжаловал это решение в апелляционном суде — просил его отменить и удовлетворить иск. Он настаивал, что логистическая компания и физическое лицо-предприниматель, который действовал в ее интересах и под ее брендом, нарушили условия заключенного с ним договора, не сообщив о фактическом состоянии автомобиля.

Что решила апелляция

Однако апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения иска. Коллегия судей отметила, что условия договора не предусматривали обязанности исполнителя проводить техническую экспертизу или осмотр транспортного средства, которое заказчик покупает на электронных аукционах США.

Кроме того, в договоре указано, что исполнитель не отвечает за скрытые дефекты автомобиля, то есть заказчик покупает его в том состоянии, в котором он отображен на фото и в описании на аукционе.

По результатам рассмотрения суд частично удовлетворил апелляционную жалобу, уменьшив сумму расходов на правовую помощь, взысканных с истца в пользу ФОП. В остальной части — оставил решение местного суда без изменений.

