Військовий із вродженою вадою серця оскаржив рішення ВЛК — апеляційний суд його підтримав

Суд визнав, що погіршення стану здоров’я під час служби є підставою для встановлення зв’язку захворювання з військовою службою та скасував рішення центральної ВЛК.

Військовослужбовець Держприкордонслужби оскаржив рішення медичної комісії щодо причинного зв’язку його захворювання з проходженням служби. Йдеться про ситуацію, коли чоловіка призвали з уже наявною вродженою вадою серця, однак під час служби стан здоров’я суттєво погіршився і зрештою призвів до визнання непридатним.

Другий апеляційний адміністративний суд перевірив, чи правомірно Центральна військово-лікарська комісія ДПСУ відмовилася встановити зв’язок захворювання з військовою службою, попри зафіксоване медичними документами погіршення стану здоров’я. За результатами розгляду суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення апеляційної скарги.

Ключовий правовий висновок: якщо захворювання існувало до мобілізації, але під час служби досягло такого розвитку, який призвів до непридатності, воно визнається пов’язаним із військовою службою за умов, визначених Положенням №441.

Апеляційну скаргу залишено без задоволення.

Обставини справи №440/4524/25

Позивач був призваний на військову службу у 2023 році з діагностованою вродженою вадою серця та визнаний придатним до служби. У період проходження служби, зокрема під час виконання бойових завдань у Донецькій та Харківській областях, стан його здоров’я істотно погіршився.

За результатами медичного огляду госпітальна військово-лікарська комісія встановила новий, значно тяжчий діагноз — важку комбіновану аортальну ваду серця із серцевою недостатністю. Комісія дійшла висновку про непридатність до військової служби та визначила, що захворювання пов’язане з її проходженням, оскільки наявна до служби патологія набула критичного розвитку саме під час служби.

Водночас Центральна військово-лікарська комісія Державної прикордонної служби України скасувала цей висновок у частині причинного зв’язку. Комісія виходила з того, що захворювання існувало до мобілізації, а змін у стані здоров’я під час служби не відбулося, відтак підстав для встановлення зв’язку із проходженням служби немає.

Не погодившись із таким рішенням, позивач звернувся до суду.

Рішення суду першої інстанції

Полтавський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов. Суд визнав протиправною та скасував постанову ЦВЛК, зазначивши, що висновки комісії не відповідають фактичним обставинам справи.

Суд встановив, що хоча захворювання мало місце до початку служби, саме під час її проходження воно зазнало істотного прогресування, що призвело до непридатності позивача. За таких обставин застосовується норма Положення №441, яка передбачає встановлення причинного зв’язку у випадках, коли попереднє захворювання під час служби досягає критичного розвитку.

У апеляційній скарзі ЦВЛК наполягала, що суд першої інстанції вийшов за межі своїх повноважень, фактично здійснивши оцінку медичних висновків. На думку відповідача, суд може перевіряти лише дотримання процедури прийняття рішень ВЛК, але не їх зміст.

Також апелянт стверджував, що висновки суду не відповідають фактичним обставинам, а зміни стану здоров’я під час служби відсутні.

Висновки апеляційного суду

Другий апеляційний адміністративний суд відхилив доводи апеляційної скарги та погодився з рішенням суду першої інстанції.

Суд наголосив, що під час розгляду таких спорів він не підміняє собою медичний орган, однак зобов’язаний перевірити, чи є рішення суб’єкта владних повноважень належно вмотивованим і таким, що відповідає встановленим обставинам. Перевірка на відповідність критерію обґрунтованості не означає втручання у дискрецію ВЛК, а полягає у з’ясуванні, чи містить акт достатні мотиви та чи узгоджується з наявними доказами.

Апеляційний суд встановив, що матеріали справи підтверджують істотне погіршення стану здоров’я позивача під час проходження служби. Зміна діагнозу з відносно стабільного стану до тяжкої комбінованої вади серця із серцевою недостатністю свідчить про розвиток захворювання саме в період служби.

Водночас ЦВЛК, дійшовши висновку про відсутність змін у стані здоров’я, не навела належного обґрунтування такого висновку та не узгодила його з медичними документами, що містяться у справі. Такий підхід не відповідає вимогам до індивідуальних актів суб’єкта владних повноважень щодо їх вмотивованості.

Суд також врахував правову позицію Верховного Суду, відповідно до якої при перевірці рішень ВЛК суди оцінюють їх обґрунтованість і достатність мотивів без втручання у власне медичну оцінку.

Остаточне рішення

Суд апеляційної інстанції постановив залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Полтавського окружного адміністративного суду — без змін. Постанова набрала законної сили з дати ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню.

