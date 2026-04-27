Военнослужащий с врожденным пороком сердца обжаловал решение ВВК — апелляционный суд его поддержал

Суд признал, что ухудшение состояния здоровья во время службы является основанием для установления связи заболевания с военной службой и отменил решение центральной ВВК.

Военнослужащий Государственной пограничной службы обжаловал решение медицинской комиссии относительно причинной связи его заболевания с прохождением службы. Речь идет о ситуации, когда мужчину призвали с уже имеющимся врожденным пороком сердца, однако во время службы состояние здоровья существенно ухудшилось и в итоге привело к признанию непригодным.

Второй апелляционный административный суд проверил, правомерно ли Центральная военно-врачебная комиссия ГПСУ отказалась установить связь заболевания с военной службой, несмотря на зафиксированное медицинскими документами ухудшение состояния здоровья. По результатам рассмотрения суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

Ключевой правовой вывод: если заболевание существовало до мобилизации, но во время службы достигло такого развития, которое привело к непригодности, оно признается связанным с военной службой при условиях, определенных Положением №441.

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Обстоятельства дела №440/4524/25

Истец был призван на военную службу в 2023 году с диагностированным врожденным пороком сердца и признан пригодным к службе. В период прохождения службы, в частности во время выполнения боевых задач в Донецкой и Харьковской областях, состояние его здоровья существенно ухудшилось.

По результатам медицинского осмотра госпитальная военно-врачебная комиссия установила новый, значительно более тяжелый диагноз — тяжелый комбинированный аортальный порок сердца с сердечной недостаточностью. Комиссия пришла к выводу о непригодности к военной службе и определила, что заболевание связано с ее прохождением, поскольку имеющаяся до службы патология приобрела критическое развитие именно во время службы.

В то же время Центральная военно-врачебная комиссия Государственной пограничной службы Украины отменила этот вывод в части причинной связи. Комиссия исходила из того, что заболевание существовало до мобилизации, а изменений в состоянии здоровья во время службы не произошло, следовательно, оснований для установления связи с прохождением службы нет.

Не согласившись с таким решением, истец обратился в суд.

Решение суда первой инстанции

Полтавский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправным и отменил постановление ЦВЛК, указав, что выводы комиссии не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Суд установил, что хотя заболевание имело место до начала службы, именно во время ее прохождения оно претерпело существенное прогрессирование, что привело к непригодности истца. При таких обстоятельствах применяется норма Положения №441, предусматривающая установление причинной связи в случаях, когда предыдущее заболевание во время службы достигает критического развития.

В апелляционной жалобе ЦВЛК настаивала, что суд первой инстанции вышел за пределы своих полномочий, фактически осуществив оценку медицинских выводов. По мнению ответчика, суд может проверять лишь соблюдение процедуры принятия решений ВВК, но не их содержание.

Также апеллянт утверждал, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам, а изменения состояния здоровья во время службы отсутствуют.

Выводы апелляционного суда

Второй апелляционный административный суд отклонил доводы апелляционной жалобы и согласился с решением суда первой инстанции.

Суд подчеркнул, что при рассмотрении таких споров он не подменяет собой медицинский орган, однако обязан проверить, является ли решение субъекта властных полномочий надлежащим образом мотивированным и соответствующим установленным обстоятельствам. Проверка на соответствие критерию обоснованности не означает вмешательства в дискрецию ВВК, а заключается в выяснении, содержит ли акт достаточные мотивы и согласуется ли с имеющимися доказательствами.

Апелляционный суд установил, что материалы дела подтверждают существенное ухудшение состояния здоровья истца во время прохождения службы. Изменение диагноза с относительно стабильного состояния на тяжелый комбинированный порок сердца с сердечной недостаточностью свидетельствует о развитии заболевания именно в период службы.

В то же время ЦВЛК, придя к выводу об отсутствии изменений в состоянии здоровья, не привела надлежащего обоснования такого вывода и не согласовала его с медицинскими документами, содержащимися в деле. Такой подход не соответствует требованиям к индивидуальным актам субъекта властных полномочий относительно их мотивированности.

Суд также учел правовую позицию Верховного Суда, согласно которой при проверке решений ВВК суды оценивают их обоснованность и достаточность мотивов без вмешательства в собственно медицинскую оценку.

Окончательное решение

Суд апелляционной инстанции постановил оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Полтавского окружного административного суда — без изменений. Постановление вступило в законную силу с даты его принятия и не подлежит кассационному обжалованию.

